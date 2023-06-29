Уничтожение двух генералов ВСУ и приговор Илье Красильщику. Главные события 29 июня

Уничтожение двух генералов ВСУ

В Минобороны России заявили, что в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожены 2 генерала и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 наемников и советников. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что удар нанесли по пункту дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Приговор Илье Красильщику

Басманный суд заочно приговорил к восьми годам колонии медиаменеджера и экс-главу сервиса "Яндекс.Лавка" Илью Красильщика. Его признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

По версии обвинения, в апреле 2022 года Красильщик разместил публикацию, в которой "распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Буче".

Красильщик вину в содеянном не признал. Он находится за границей и объявлен в розыск.

Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, по которому россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот. Документ подписали в Москве 27 сентября 2022 года.

На ратификацию в Госдуму его внес 31 мая Владимир Путин.

Запрет на участие россиян в турнирах на территории Чехии

Правительство Чехии запретило участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно власти ввели запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.

Штраф онлайн-кинотеатру Start за демонстрацию ЛГБТ

Суд назначил административный штраф в размере 3,7 млн рублей онлайн-кинотеатру Start, признав его виновным в демонстрации ЛГБТ без соответствующей возрастной маркировки.

Как следует из протокола, в фильме "Идеальные незнакомцы" стоит маркировка "16+", тогда как кинокартина должна иметь маркировку "18+".