Уничтожение двух генералов ВСУ и приговор Илье Красильщику. Главные события 29 июня

Уничтожение двух генералов ВСУ
В Минобороны России заявили, что в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожены 2 генерала и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 наемников и советников. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что удар нанесли по пункту дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады.
Приговор Илье Красильщику
Басманный суд заочно приговорил к восьми годам колонии медиаменеджера и экс-главу сервиса "Яндекс.Лавка" Илью Красильщика. Его признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.
По версии обвинения, в апреле 2022 года Красильщик разместил публикацию, в которой "распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Буче".
Красильщик вину в содеянном не признал. Он находится за границей и объявлен в розыск.
Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, по которому россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот. Документ подписали в Москве 27 сентября 2022 года.
На ратификацию в Госдуму его внес 31 мая Владимир Путин.
Запрет на участие россиян в турнирах на территории Чехии
Правительство Чехии запретило участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно власти ввели запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.
Штраф онлайн-кинотеатру Start за демонстрацию ЛГБТ
Суд назначил административный штраф в размере 3,7 млн рублей онлайн-кинотеатру Start, признав его виновным в демонстрации ЛГБТ без соответствующей возрастной маркировки.
Как следует из протокола, в фильме "Идеальные незнакомцы" стоит маркировка "16+", тогда как кинокартина должна иметь маркировку "18+".