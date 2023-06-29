29 июня, 14:16

Илье Варламову грозит штраф до 50 тыс. рублей за посты без маркировки иноагента

Владимир Барабанов/ ТАСС
Илья Варламов
© Владимир Барабанов/ ТАСС

В Мещанский суд Москвы поступил протокол о соответствующем административном правонарушении

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Штраф от 30 до 50 тыс. рублей грозит Илье Варламову (признан иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Соответствующие материалы поступили в четверг в Мещанский суд Москвы.

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"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении И.А. Варламова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента)", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц.

Дата рассмотрения материалов пока не установлена. Также в суде не уточнили, какие именно посты Варламова стали поводом для составления протокола.

В конце марта Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников. 

Теги:
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