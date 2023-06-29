29 июня, 14:26

На Ставрополье в аварии погиб ребенок

Пострадали еще двое детей

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Автомобиль съехал в поле и перевернулся на Ставрополье. В результате аварии погибла семилетняя девочка, сообщается в четверг в Telegram-канале краевого УГИБДД.

"29 июня около 14:20 на 48-м км автодороги Новопавловск - Курская - Моздок водитель автомобиля ВАЗ-2114 по не установленным пока причинам допустил съезд с дороги в поле, где автомобиль перевернулся. От полученных травм на месте скончалась семилетняя девочка. Двух детей (трех и шести лет) скорая помощь доставила в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей перевозили без детских автокресел. 34-летний водитель, житель Кабардино-Балкарской Республики, и его супруга не пострадали.

По факту автоаварии проводится проверка. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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