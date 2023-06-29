Жители НАО остались без интернета из-за обрыва кабеля

Бригада "Ростелекома" выехала на устранение

ТАСС, 29 июня. Интернет пропал на территории Ненецкого автономного округа (НАО) из-за обрыва кабеля. Инцидент произошел в Республике Коми, недалеко от Сыктывкара, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации НАО.

"Инцидент [обрыв кабеля] произошел в Республике Коми, недалеко от Сыктывкара. Бригада "Ростелекома" уже выехала на устранение. Точные сроки восстановления доступа к сети будут известны в ближайшее время. Стационарная и мобильная связь в регионе работают стабильно", - сообщили в пресс-службе, добавив, что бригада "Ростелекома" уже выехала на устранение. Точные сроки восстановления доступа к сети будут известны в ближайшее время.

В пресс-службе компании "Ростелеком" сообщили, что повреждение кабеля зафиксировано на участке телекоммуникационной трассы Сыктывкар-Корткерос. В результате без связи остаются абоненты компании в НАО.

"Масштаб произошедшего пока неизвестен. Мы будем информировать о ходе восстановительных работ по мере поступления информации", - сообщили в компании.