СК возбудил дело после нападения на сотрудника полиции в Бердянске

Полицейский погиб

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту нападения двух несовершеннолетних на сотрудника полиции в Бердянске, в результате которого полицейский погиб. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Запорожской области.

24 июня в оперативных службах Запорожской области сообщили о нейтрализации двух мужчин в Бердянске, открывших стрельбу из автоматического оружия. На тот момент сообщалось о ранении двух мирных жителей.

"Расследуется уголовное дело по факту совершения несовершеннолетними особо тяжких преступлений, предусмотренных п. п. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ, (убийство из хулиганских побуждений) п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 июня 16-летние Н. Ханганов и Т. Оганисян договорились похитить оружие у сотрудника полиции, для чего прибыли к зданию отдела по вопросам миграции №2 отдела МВД России "Бердянский". Здесь они нанесли одному из полицейских множественные резаные раны и незаконно завладели его табельным оружием.

Как считает следствие, после этого они скрылись с места происшествия и вскоре применили оружие, в результате чего не менее трех человек получили огнестрельные и осколочные ранения. Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь. Затем Оганисян произвел еще один выстрел в вышедшего им навстречу незнакомого мужчину, который от полученного огнестрельного ранения умер на месте происшествия.

После этого они скрылись на третьем этаже в помещении заброшенного дома, отметили в следственном управлении. "Подчиниться законным и обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов сдаться и сложить оружие несовершеннолетние отказались, вследствие чего были ликвидированы", - добавили в ведомстве.

В следственном управлении также отметили, что ранее расследовалось уголовное дело по факту диверсии (ст. 281 УК РФ). По версии следствия, Ханганов и Оганисян в сентябре 2022 года разрушили устройства железнодорожной автоматики Мелитопольской железной дороги, уголовное дело было направлено в суд.