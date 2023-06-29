В квартире в Москве нашли тело младенца с ножевыми ранениями

Предварительно установлено, что рядом с ребенком в квартире находилась его мать

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тело младенца с ножевыми ранениями обнаружено в квартире жилого дома на севере Москвы, рядом находилась мать малыша. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ п Москве.

"В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что совместно с ребенком в квартире находилась его мать", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты столичного ГСУ работают на месте происшествия.