Прокуратура заявила, что срок домашнего ареста наместника Киево-Печерской лавры не истек

Митрополит Павел побывал в этой обители канонической Украинской православной церкви, несмотря на запрет, вынесенный ранее судом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура Киевской области опровергла сообщение об истечении срока домашнего ареста наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который побывал в четверг в этой обители канонической Украинской православной церкви (УПЦ), несмотря на запрет, вынесенный ранее судом.

"Ряд Telegram-каналов и медиа распространили информацию о том, что митрополиту УПЦ (МП), подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдании действий России, не продлили меру пресечения. Указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Киевской области.

"Бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, срок которого истекает 1 июля 2023 года", - заявляет прокуратура. Согласно постановлению суда, подозреваемый обязан носить электронный браслет для контроля и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу, отмечает надзорное ведомство. Прокуратура не называет митрополита Павла по имени, она именует его "бывшим" наместником лавры, поскольку раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила, что назначила своего ставленника наместником Киево-Печерской лавры, на которую она претендует.

В сообщении прокуратуры говорится, что 26 июля она подал в суд ходатайство о продлении срока действия круглосуточного домашнего ареста для митрополита Павла. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 30 июня 2023 в 11:00 в Соломенском районном суде города Киева, отмечает прокуратура Киевской области. Она сообщает, что сегодня митрополит Павел прибыл в главное управление (ГУ) Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где ему повторно было вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.

Ранее украинское издание Клименко Klymenko Time сообщило, что срок домашнего ареста митрополита Павла истек и что он 29 июня посетил обитель. При этом ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщал, что в конце мая митрополиту продлили срок ареста до 1 июля. Комментариев появившегося в четверг видео от него пока не поступало.

1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Вечером того же дня суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Наместник лавры просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить туда на богослужения, но суд отказал ему и обязал отбывать домашний арест с электронным браслетом вдали от Киево-Печерской лавры - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.