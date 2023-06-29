В Ростове-на-Дону после мятежа изъяли оружие и военную технику

Сотрудники полиции были задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности горожан, охране заминированных объектов, оперативно реагировали на изъятие брошенного оружия и боеприпасов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Оружие, военную технику и боеприпасы, в том числе гранатометы, противотанковые мины и БТР, изъяли полицейские после военного мятежа в Ростове-на-Дону на минувших выходных. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете по работе сотрудников УМВД России по Ростову-на-Дону.

"Полицейские во взаимодействии с военными Минобороны РФ в составе следственно-оперативных групп направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружия и боеприпасы. <…> В результате были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ "Патриот", пулеметные ленты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции были задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности горожан, охране заминированных объектов, оперативно реагировали на изъятие брошенного оружия и боеприпасов.