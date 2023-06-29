Полиция направила спецназ в Нантер для подавления беспорядков на "белом марше"

По данным МВД, в конце "белого марша" задержали семь человек

НАНТЕР /Франция/, 29 июня. /ТАСС/. Французская полиция направила Бригаду розыска и реагирования (спецназ) в Нантер для подавления беспорядков, которые вспыхнули в финале "белого марша" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция предприняла активные действия, чтобы освободить центр города от радикально настроенных манифестантов.

Протестующие переместились на дорогу, ведущую к деловому кварталу Дефанс, где разбивали витрины, громили остановки общественного транспорта и вступали в противостояние с полицией.

По данным МВД, в конце "белого марша" задержаны семь человек.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в парижском пригороде Нантер, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. Также сообщалось о попытке проникновения в тюрьму "Френ" в департаменте Валь-де-Марн, однако вглубь территории пенитенциарного учреждения погромщики пробраться не смогли.

В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения. В четверг утром президент Франции Эмманюэль Макрон провел экстренное совещание межведомственного комитета для оценки ситуации и планирования ее урегулирования. В этот же день всем членам кабинета министров было предписано отменить неприоритетные поездки до нового распоряжения.

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго, комментируя гибель подростка в Нантере, назвала действия полиции "неприемлемыми".