В Луганске задержали гражданку Украины, собиравшую информацию о российских военных

В УФСБ по Луганской Народной Республике сообщили, что женщина действовала в интересах украинской разведки

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Гражданка Украины задержана в Луганске за сбор информации о дислокации российских военных. Женщина действовала в интересах украинской разведки, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике.

"С октября 2022 года жительница республики, руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действовавшего в интересах ГУР МОУ, осуществила собирание и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ", - говорится в сообщении.

Женщина является гражданкой Украины. Она задержана. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).