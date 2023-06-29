29 июня, 15:59
Военная операция на Украине

В Луганске задержали гражданку Украины, собиравшую информацию о российских военных

© УФСБ России по ЛНР

В УФСБ по Луганской Народной Республике сообщили, что женщина действовала в интересах украинской разведки

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Гражданка Украины задержана в Луганске за сбор информации о дислокации российских военных. Женщина действовала в интересах украинской разведки, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"С октября 2022 года жительница республики, руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действовавшего в интересах ГУР МОУ, осуществила собирание и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ", - говорится в сообщении.

Женщина является гражданкой Украины. Она задержана. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация