В Ставрополе экс-помощника пастора "Христианской миссии" приговорили к шести годам колонии

Потерпевшими по делу проходят 22 человека, у которых он взял 16 млн рублей в долг, но не вернул

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Суд в Ставрополе приговорил к шести годам колонии общего режима экс-помощника пастора церкви "Христианская миссия" за мошенничество на 16 млн рублей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Промышленного районного суда города.

"Приговором Промышленного районного суда [он] признан виновным по всем 22 эпизодам, действия квалифицированы как единое продолжаемое преступление. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении мошенничества. В суде пояснили, что потерпевшими по уголовному делу признаны 22 человека - прихожане церкви. Выстроив с ними доверительные отношения, бывший помощник пастора с 2017 по 2021 год брал у них деньги в долг. Общая собранная сумма превысила 16 млн рублей.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю журналистам сообщали, что мужчина после накопления крупной суммы скрылся. Его объявили в федеральный розыск. В сентябре 2021 года сотрудники УМВД России по Ставрополю и УФСБ по Ставропольскому краю задержали его в Москве. После задержания мужчина находился под арестом.