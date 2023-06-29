В коммуне Кламар под Парижем ввели комендантский час, опасаясь беспорядков

Он продлится до 3 июля

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Власти коммуны Кламар, расположенной в 10 км к юго-западу от Парижа, ввели комендантский час до 3 июля, опасаясь беспорядков из-за убийства полицейским в Нантере 17-летнего подростка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте администрации города.

"Принят декрет о введении комендантского часа с 21:00 (22:00 мск) до 06:00 (07:00 мск) с 29 июня по 3 июля, - отмечается в тексте. - Меры приняты в дополнение к распоряжениям о прекращении работы наземного транспорта в те же часы и отмене школьных праздников".

В администрации также сообщили, что в коммуне до 2 июля закрыты социальные и культурные учреждения и отменены публичные мероприятия.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в парижском пригороде Нантер, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.