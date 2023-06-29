Жители Швеции пожаловались на полицию из-за разрешения акции с сожжением Корана

Сотрудников правоохранительных органов раскритиковали за допущение подобной акции во время мусульманского праздника Ид аль-Адха

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Несколько жителей Швеции подали жалобы на полицию омбудсмену юстиции после акции с сожжением Корана в Стокгольме в среду. Об этом в четверг сообщает газета Aftonbladet.

Полицию раскритиковали за допущение подобной акции во время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) при том, что в столичном регионе из-за жары и отсутствия осадков действует запрет на разведение огня. "Свобода слова прекращается, когда вы притесняете, унижаете, провоцируете и дискриминируете часть [представителей] общества в их вере", - приводит издание слова одного из заявителей.

Ранее глава Минюста Гуннар Стрёммер пояснил телеканалу SVT, что правительство и его ведомство не имеют отношения к выдаче разрешения на акцию, а вопросы выдачи разрешения решаются полицейскими властями. Он заявил, что "защита свободы слова может быть оскорбительной для многих", а "разрешение не означает поддержку".