Росалкогольрегулирование изъяло из оборота около 2 тыс. л нелегального пива в Крыму

Нелегальный товар готовят к передаче на досудебное хранение

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Представители Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу обнаружили в Симферополе около 2 тыс. л нелегальной пивоваренной продукции. Всю продукцию изъяли из оборота, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В ходе осмотра складских помещений на улице Элеваторной установлен факт оборота алкогольной продукции (пива) без сопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС. Общий объем обнаруженной нелегальной алкогольной продукции составил около 2 тыс. л. В настоящее время указанная продукция изъята из оборота", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вся изъятая продукция подготавливается к передаче на досудебное хранение в АО "Росспиртпром".