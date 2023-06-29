СМИ: Макрон внимательно следит за ситуацией с беспорядками во Франции

Глава государства поддерживает контакт с премьер-министром республики Элизабет Борн и другими министрами, уточнил телеканал BFM

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимающий в четверг участие в саммите ЕС в Брюсселе, внимательно следит за ситуацией с протестами во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

По данным канала, Макрон поддерживает контакт с премьер-министром республики Элизабет Борн и другими министрами. "Он также находится на прямой связи с должностными лицами органов местного самоуправления в столичном регионе Иль-де-Франс. Он внимательно следит за ситуацией", - приводит BFM слова источника.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в пригороде Нантер, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.

В четверг "белый марш" в Нантере в память об убитом подростке перерос в массовые беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ, на место был направлен спецназ. Задержаны восемь человек.