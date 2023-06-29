29 июня, 17:30
Военная операция на Украине

В Шебекине и Новой Таволжанке после обстрелов ВСУ повреждены более 5 тыс. частных домов

Повреждения в населенных пунктах также получили 284 многоквартирных дома

БЕЛГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. частных домовладений в Шебекине и Новой Таволжанке Белгородской области получили повреждения в результате массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют результаты трехдневного обследования жилфонда, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

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"По поручению губернатора [Вячеслава] Гладкова специальные комиссии из всех муниципалитетов области в течение трех дней провели полное обследование жилищного фонда: 284 многоквартирных и более 5 тыс. частных домовладений. Более 450 специалистов зафиксировали наличие или отсутствие каких-либо повреждений", - говорится в сообщении.

Гладков 29 июня провел заседание штаба по вопросу восстановления Шебекино и Новой Таволжанки. Он заслушал отчеты о промежуточных результатах от вице-губернатора, курирующего ход восстановительных работ, Константина Полежаева и вице-губернатора, курирующего строительство новых домов взамен разрушенных, Владимира Базарова.

До 1 августа в Шебекине планируют полностью закрыть тепловой контур крыш и окон, восстановлением в городе занимаются порядка 30 стройбригад. Также губернатор поставил задачу, чтобы все средства были своевременно доведены до подрядных организаций. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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