Гражданка Украины признала вину в сборе информации о российских военных и технике

Она рассказала, что общалась с украинской разведкой в мессенджере Telegram

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Гражданка Украины, которая ранее была задержана сотрудниками ФСБ в Луганске за сбор информации о дислокации российских военных и военной техники, признала вину и рассказала, что общалась с украинской разведкой в мессенджере Telegram.

"Когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи, я наблюдала где и что проезжаю, как продвигается военная техника и даже видела, как летают вертолеты. Указывала, что там видела такую технику, там - такую. Сообщала о местах дислокации [российских] военнослужащих, общалась через Telegram <…> где-то там, если и забывала, то записывала это все на листике - книжки обычно читаю в транспорте, и когда приезжала домой, предавала информацию", - заявила женщина во время следственных действий, видео которых распространило УФСБ по Луганской Народной Республике.

Ранее в пресс-службе УФСБ по ЛНР сообщили журналистам, что задержанная действовала в интересах украинской разведки. С октября 2022 года она, руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, осуществила сбор и передачу сведений военного характера: данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении.