29 июня, 17:14
Лесные пожары в России

В Алтайском крае ликвидировали лесной пожар на площади почти 10 тыс. га

Он действовал с 19 июня

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Действовавший на протяжении 11 дней лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края ликвидировали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минприроды региона.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"В 23:30 (19:30 мск) лесной пожар, начавшийся 19 июня в Лебяжинском лесничестве в Егорьевском районе, ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в 9 км от села Лебяжьего. Спасатели и местные власти провели эвакуацию 25 человек из Лебяженской туберкулезной больницы и 184 человек из детского психоневрологического интерната.

23 июня пожар локализовали почти на 10 тыс. га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация