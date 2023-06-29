В Алтайском крае ликвидировали лесной пожар на площади почти 10 тыс. га

Он действовал с 19 июня

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Действовавший на протяжении 11 дней лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края ликвидировали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минприроды региона.

"В 23:30 (19:30 мск) лесной пожар, начавшийся 19 июня в Лебяжинском лесничестве в Егорьевском районе, ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в 9 км от села Лебяжьего. Спасатели и местные власти провели эвакуацию 25 человек из Лебяженской туберкулезной больницы и 184 человек из детского психоневрологического интерната.

23 июня пожар локализовали почти на 10 тыс. га.