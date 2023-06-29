29 июня, 17:20

ТРЦ в Адыгее эвакуировали из-за сообщения о минировании

Проводится проверка

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. В Адыгее посетителей и персонал торгово-развлекательного центра "МЕГА Адыгея-Кубань" эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Проведена эвакуация торгово-развлекательного центра в связи с поступившей информацией о минировании здания. Проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

Очевидцы сообщили, что правоохранительные структуры и экстренные службы прибыли к зданию. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. 

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