29 июня, 19:17

Спецслужбы ДНР изъяли в Мариуполе более 1,5 тыс. экземпляров экстремистской литературы

По данным ФСБ, большая часть материалов публиковалась при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике изъяли в Мариуполе более 1,5 тыс. экземпляров экстремистской литературы. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении.

"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлены места хранения украинской литературы, входящей в перечень Федерального списка экстремистских материалов. В ходе проведения ОРМ "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" в Мариуполе изъято более 1,5 тыс. экземпляров запрещенной литературы", - сообщили в ФСБ.

Там уточнили, что большая часть материалов выходила в тираж при прямой поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. 

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