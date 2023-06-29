Прокуратура выявила, что лесные пожары в Томской области тушат недостаточно специалистов

В ведомстве сообщили, что в работах задействовали втрое меньше человек от необходимого числа

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Число пожарных и других специалистов, работающих при тушении пожаров в лесах Томской области, в три раза меньше необходимого, не хватает в лесопожарных формированиях и оборудования. Суд обязал областной департамент лесного хозяйства исправить эту ситуацию, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры.

"Штатная численность лесопожарных формирований не соответствует федеральным нормативам и составляет 161 человек вместо положенных 504 единиц. Фактическая численность летчиков-наблюдателей составляет пять человек, в то время как необходимо семь", - говорится в сообщении.

Не соответствует нормативам и количество наземной пожарной техники и оборудования. Менее требуемого лесопожарные формирования обеспечены ранцевыми огнетушителями, зажигательными аппаратами, бензомоторными пилами, мобильными пожарными резервуарами, грузовыми автомобилями и автобусами. Несколько наименований отсутствует вовсе, в их числе пирометр, тепловизор, метеостанция с анемометром.

Природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала областной департамент лесного хозяйства довести готовность сил и средств до нормативных значений. Кировский районный суд Томска удовлетворил это требование.

Ранее глава департамента лесного хозяйства Артем Конев сообщал, что в регионе была нехватка кадров, в том числе из-за низких зарплат. Губернатор Томской области Владимир Мазур дополнительно выделил 70 млн рублей на решение этой проблемы.

Мазур ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах на севере региона из-за пожароопасной обстановки, которая осложняется аномальной жарой. К тушению пожаров привлекали специалистов других регионов, а также самолет-зондировщик Ан-26, который используют, чтобы искусственно вызвать осадки.