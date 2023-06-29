В Москве арестовали гражданку Украины по делу о сборе информации о российских военных

Ее задержали в ЛНР

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины по фамилии Ищук, которая была задержана сотрудниками ФСБ в Луганске за сбор информации о дислокации российских военных и этапирована в столицу для избрания меры пресечения. Как уточнили в четверг ТАСС в суде, решение об аресте не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее там сообщили, что дело Ищук содержит секретную информацию, в этой связи суд рассмотрел просьбу ФСБ в закрытом режиме. "Мера пресечения в отношении Ищук Е.А. избрана на 1 месяц 30 суток - до 28 августа", - сказала собеседница агентства. Ищук признала вину и рассказала, что передавала информацию украинской разведке через Telegram.

По данным российских правоохранительных органов, женщина была этапирована в Москву для проведения с ней следственных действий и будет содержаться в СИЗО "Лефортово".

Ранее в пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили журналистам, что задержанная действовала в интересах украинской разведки. С октября 2022 года жительница республики, руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины по заданию лица, действовавшего в интересах ГУР Минобороны Украины, осуществила сбор и передачу сведений военного характера - данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении.

Женщина является гражданкой Украины. В связи с тем, что ее дело маркировано грифом "секретно", суд и следствие от комментариев отказались. Но вместе с тем, как уточнили в суде перед арестом, женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В начале апреля Лефортовский суд Москвы по делу о шпионаже арестовал А.Ю. Матюхина. Гражданином какой страны он является, деталей его уголовного дела из-за соображений секретности ТАСС не сообщили.