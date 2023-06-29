Главу облсовета Тернопольской области освободили под залог

За обвиняемого в коррупции Михаила Головко внесли $22 тыс.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель совета Тернопольской области на западе Украины Михаил Головко, обвиняемый во взяточничестве, освобожден из-под стражи под залог. Об этом сообщил его адвокат Александр Тананакин телеканалу "Общественное телевидение".

По словам адвоката, за Головко внесли назначенный судом залог в размере 805 тыс. гривен ($22 тыс.).

Суд возложил на председателя облсовета обязанности после освобождения под залог являться по требованию к следователю, прокурору и в суд, не покидать без их разрешения пределы Тернопольской области, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в решении суда, сдать на хранение заграничный паспорт, носить электронный браслет для контроля местоположения.

Высший антикоррупционный суд Украины ранее в четверг арестовал Головко с возможностью внесения залога. В ходе заседания чиновник заявил, что дело против него - провокация.

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Головко и двух заместителей главы Тернопольской областной военной администрации Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука при получении взяток. Позднее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что им предъявлено обвинение по части 4 статьи 368 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) уголовного кодекса страны. По данным следствия, подозреваемые вымогали у местного бизнесмена и волонтера взятку в размере 2,4 млн гривен ($64,6 тыс.). За эти средства подозреваемые обещали погасить долг Тернопольской военной администрации за работы, которые были выполнены и приняты в 2022 году.