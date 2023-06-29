29 июня, 17:43

Французская полиция направила вертолет в Нантер для наблюдения за ситуацией

Правоохранительные органы "мобилизуют все ресурсы для поддержания общественного порядка и борьбы с погромами", сообщили в префектуре парижской полиции

НАНТЕР /Франция/, 29 июня. /ТАСС/. Полиция Франции направила вертолет в Нантер, где в четверг "белый марш" в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским, перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Как передает корреспондент ТАСС, вертолет периодически облетает территорию коммуны.

В свою очередь префектура парижской полиции в Twitter сообщила, что правоохранители "мобилизуют все ресурсы для поддержания общественного порядка и борьбы с погромами", сопроводив текст фотографией сотрудников правоохранительных органов, наблюдающих за ситуацией в Нантере с вертолета и координирующих действия жандармов на улицах.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация