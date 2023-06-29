Нижегородский суд приговорил поджигателя общежития к 23 годам заключения

В результате пожара погибли два человека, трое пострадали

ТАСС, 29 июня. Нижегородский областной суд назначил 23 года колонии строгого режима жителю Лысковского района, который в январе 2021 года поджег общежитие в Лысково, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, а также с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчину признали виновным в убийстве двух человек и покушении на него, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном причинении средней тяжести вреда в отношении двух и более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 112 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Суд установил, что в ночь с 5 на 6 января 2021 года пьяный мужчина с целью убить своих соседей по общежитию поджег пол коридора второго этажа. Спасаясь от пожара, трое жителей дома выпрыгнули из окон второго этажа на улицу, в результате чего получили средней степени тяжести вред здоровью. Еще двое жителей дома умерли от отравления угарным газом. Как сообщал ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС, площадь пожара составила 300 кв. м, частично обрушилась кровля.

В результате происшествия все квартиры в здании стали непригодными для проживания, так как были уничтожены огнем. Жильцам причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в региональной прокуратуре.