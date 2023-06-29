Слушания по апелляции наместника Киево-Печерской лавры на арест вновь отложили

Они состоятся 6 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд вновь отложил на неделю слушание по апелляции на решение суда нижней инстанции продлить круглосуточный домашний арест наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, ранее обвиненного в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Об этом сообщил в Telegram-канале адвокат митрополита Никита Чекман.

Заседание апелляционного суда не состоялось 27 июня, поскольку Соломенский районный суд Киева, постановивший продлить домашний арест, не передал в Киевский апелляционный суд материалы по делу. В четверг материалы из Соломенского суда поступили в апелляционную инстанцию, отметил адвокат. "Но рассмотрение все равно не состоялось из-за неявки прокурора, сознательно проигнорировавшего судебное заседание", - пояснил Чекман. Киевский апелляционный суд решил, что без участия прокурора рассмотреть дело невозможно, поэтому перенес судебное заседание на 6 июля, уведомил защитник.

Адвокат подтвердил, что суд назначил митрополиту Павлу круглосуточный домашний арест до 1 июля. Однако до сих пор апелляционная жалоба на решение о продлении меры пресечения не была рассмотрена, отметил Чекман.

Ранее украинское издание Klymenko Time сообщило, что срок домашнего ареста митрополита Павла истек, и что он в четверг посетил обитель. Позднее прокуратура Киевской области опровергла сообщение об истечении срока домашнего ареста митрополита.

1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Вечером того же дня суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Наместник лавры просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить туда на богослужения, но суд отказал ему и обязал отбывать домашний арест с электронным браслетом вдали от Киево-Печерской лавры - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.