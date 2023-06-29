В Ненецком АО восстановили интернет после повреждения кабеля

Жители оставались без связи более четырех часов

ТАСС, 29 июня. Интернет полностью восстановили в Ненецком автономном округе после повреждения кабеля, которое в четверг произошло на территории Республики Коми, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа.

"Ростелеком" восстановил связь в Ненецком автономном округе. Абоненты компании в НАО и в нескольких населенных пунктах Республики Коми оставались без интернета чуть более четырех часов", - пояснили в пресс-службе.

Абоненты компании в округе остались без интернета из-за повреждения волоконно-оптического кабеля на участке трассы Сыктывкар-Корткерос.

Как уточнили в пресс-службе, аварийно-восстановительные бригады компании оперативно выехали на предполагаемое место повреждения и обнаружили, что причина произошедшего - повреждение кабеля сторонней организацией в ходе проведения земляных работ, которые не были согласованны с компанией.