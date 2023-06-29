СМИ: полиция Франции задержала 15 человек в ходе погромов после "белого марша" в Нантере

BFM также сообщил о введении комендантского часа в коммуне Нёйи-сюр-Марн

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Полиция Франции в четверг задержала 15 человек в ходе переросшего в беспорядки "белого марша" в парижском пригороде Нантер в память о 17-летнем подростке, убитом полицейским. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным канала, по решению прокурора задержанные могут быть доставлены в суд в этот же день.

BFM также сообщил о введении комендантского часа в коммуне Нёйи-сюр-Марн (департамент Сен-Сен-Дени) в 15 км к востоку от Парижа с 23:00 (00:00 мск) до 06:00 (07:00 мск) с 29 июня по 3 июля. Ранее аналогичные меры приняли власти расположенных недалеко от Парижа коммун Кламар (департамент О-де-Сен) и Савини-ле-Тампль (департамент Сена и Марна).

Кроме того, в парижском регионе Иль-де-Франс до 3 июля прекращена работа наземного транспорта с 21:00 (22:00 мск) до 06:00 (07:00 мск).

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем "Мерседеса" спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.