В регионе Лиона запретили продажу пиротехники и бензина в канистрах из-за беспорядков

Также будет усилено присутствие сил правопорядка на местах

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Власти региона Овернь - Рона-Альпы на юго-востоке Франции, административным центром которого является Лион, ввели ряд ограничительных мер в связи с беспорядками, охватившими республику после убийства полицейским 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантер. Об этом говорится в сообщении региональной префектуры, опубликованном на ее странице в Twitter.

"В связи с волнениями в Большом Лионе с сегодняшнего вечера и на ближайшие несколько дней устанавливаются меры для обеспечения общественной безопасности. Помимо введения этих запретов будет усилено присутствие сил правопорядка на местах", - отмечается в тексте.

Прикрепленное к сообщению изображение указывает на то, что запрещены хранение и отпуск горючего в переносные емкости, перевозка кислот, воспламеняющихся, взрывчатых и химических веществ, продажа и использование пиротехники, а также хранение оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

На какой именно срок вводятся ограничения, префектура не сообщила.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.