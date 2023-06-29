29 июня, 19:51

Figaro: погромщики грабят магазины в Марселе и поджигают технику городских служб

По данным газеты, по меньшей мере один полицейский был ранен предметом, брошенным одним из протестующих

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Около 300 радикальных манифестантов в районе Старый порт в центре Марселя грабят магазины и поджигают технику городских служб. Об этом в четверг сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее данным, по меньшей мере один полицейский был ранен предметом, брошенным одним из протестующих. Источник издания сообщил, что ситуация в городе остается "крайне напряженной".

Как отмечает телеканал BFM, демонстранты поджигают мусорные баки и вступают в противостояние с полицией. Стражи порядка применяют слезоточивый газ. В беспорядках главным образом принимают участие молодые люди.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения. 

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