В горах Карачаево-Черкесии потерялись восемь туристов из Краснодарского края

Спасатели МЧС приступили к поискам группы

ЧЕРКЕССК, 29 июня. /ТАСС/. Группа туристов из Краснодарского края, которая следовала в поселок Архыз в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), перестала выходить на связь. На поиски направились спасатели, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 21:50 29 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступила информация о том, что группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Туристы разделились и пошли в разных направлениях. Первая группа из восьми человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно", - сказали в управлении и добавили, что к поискам привлечена группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе четырех человек и двух единиц техники.

Отмечается, что вторую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. Туристов перевели через реку к дороге, они следуют в Архыз.

Туристическая группа не регистрировалась в подразделении МЧС России.