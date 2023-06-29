29 июня, 20:51

В Адыгее осужденный за взятку экс-судья станет фигурантом нового дела

В ноябре 2022 года он получил условный срок

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в ходе восьмого заседания дала согласие Следственному комитету России на возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова, получившего в ноябре 2022 года условный срок за взяточничество. Соответствующая информация опубликована на сайте ВККС.

"ВККС РФ удовлетворила представления председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Майкопского городского суда Республики Адыгея Агафонова П. Ю. по <…> части 2 статьи 286, части 1 статьи 305 Уголовного кодекса РФ", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Красногвардейский районный суд Республики Адыгея признал виновным бывшего федерального судью Майкопского городского суда Агафонова по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение лицом, занимающим государственную должность РФ, через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя). Приговором суда экс-судье было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных учреждениях со штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что экс-судья в ноябре 2021 года в своем служебном кабинете получил от гражданина, представляющего интересы истца по гражданскому делу, находящемуся в его производстве, взятку в сумме 50 тыс. рублей за принятие решения об удовлетворении требований истца об изъятии транспортного средства из чужого незаконного владения.

Решением квалификационной коллегии судей Республики Адыгея полномочия судьи были досрочно прекращены. 

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