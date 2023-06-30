СМИ: во Франции для подавления беспорядков задействовали спецназ

Силовиков направили в Страсбург, Лилль, Лион, Тулузу и Марсель, сообщает телеканал BFM

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Власти нескольких регионов Франции задействовали подразделения Главного управления внутренней безопасности и спецназа для предотвращения погромов на фоне продолжающихся в республике беспорядков. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

В частности, в Бордо, по сообщению местной префектуры, отряды спецназа патрулируют всю территорию мегаполиса. Аналогичные меры введены в Лилле, Лионе, Тулузе, Марселе, Страсбурге после того, как радикальные манифестанты устроили погромы на улицах этих городов.

В Лилле задержаны 24 человека за участие в беспорядках. Число задержанных после "белого марша" в Нантере в память об убитом полицейским подростке выросло до 19 человек.

Адвокат Лоран-Франк Лиенар, защитник помещенного под стражу полицейского, сообщил в эфире BFM, что его клиент "не хотел убивать и раскаивается в содеянном". "Мой подзащитный в тюрьме, что еще нужно участникам беспорядков?", - заметил он.

В свою очередь мать убитого подростка Муния в интервью телеканалу France 5 заявила, что "не имеет претензий" к французской полиции.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.