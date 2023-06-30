СМИ сообщили о сожжении участниками беспорядков в пригороде Парижа медицинского автобуса

По данным телеканала BFM, в пожаре сгорели истории болезни 800 пациенток

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Радикальные манифестанты сожгли медицинский автобус для оказания профилактической кардиологической помощи женщинам в парижском пригороде Бобиньи (департамент Сен-Сен-Дени). Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

Автобус сожгли на пересечении бульвара Ленина и проспекта Альенде. Как отмечает телеканал, планировалось, что выезд в Бобиньи станет последним рейсом автобуса перед наступлением периода летних отпусков.

По словам кардиолога Клер Мунье-Вейе, "нападение на автобус медицинской помощи вызвало шок". "С утра жительницы пригорода ожидали приема, но нам придется теперь сократить наши услуги", - отметила она.

По ее словам, в пожаре сгорели истории болезни 800 пациенток и медицинское оборудование на сумму €300 тыс.

Как утверждает телеканал, специальный автобус обычно объезжает 15 городов, принимая примерно 200 женщин на каждой остановке. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди женского населения Франции, поэтому, как считают создатели автобуса, регулярная профилактика поможет спасти тысячи жизней.

Глава столичного региона Валери Пекресс 29 июня потребовала от муниципальных властей ограничить движение наземного транспорта в вечерние часы во избежание инцидентов в охваченных беспорядками парижских пригородах.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mersedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. В ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.