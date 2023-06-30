СМИ сообщили о 176 задержанных в ходе беспорядков во Франции

По данным телеканала BFM, часть из них может быть освобождена без предъявления обвинений

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Число задержанных во время беспорядков в четверг во Франции, вызванных убийством полицейским подростка, возросло до 176. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении главы МВД Жеральда Дарманена.

Как отметил канал, часть из задержанных может быть освобождена без предъявления обвинений.

BFM добавил, что после разграбления магазина в квартале Ле-Аль в центре Парижа задержаны 14 человек.

Ранее Дарманен на странице в Twitter сообщил о более 100 задержанных.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mersedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.