29 июня, 22:33

Figaro: радикалы грабят торговый центр в Париже

По данным газеты, речь идет о ТЦ в квартале Шатле-Ле-Аль, где демонстранты ворвались в один из магазинов

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Радикально настроенные манифестанты грабят торговый центр в квартале Шатле-Ле-Аль в центре французской столицы. Об этом в пятницу сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

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Издание также опубликовало видео, на котором демонстранты врываются в один из магазинов, разбив витрину.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о более ста задержанных по всей стране в ходе беспорядков, вызванных убийством полицейским подростка в парижском пригороде Нантере.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения. 

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