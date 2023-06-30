В Астраханской области ликвидировали открытое горение мусора

Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение мусора в Астраханской области, произошедшее на общей площади 3,5 тыс. кв. м в Наримановском районе. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация открытого горения объявлена в 01:45 (00:45 мск)", - говорится в сообщении.

Возгорание мусора на общей площади 3,5 тыс. кв. м произошло днем 29 июня в Наримановском районе Астраханской области на улице Железнодорожной. В 19:06 (18:06 мск) объявлена локализация пожара. На месте от МЧС работают 6 единиц техники и 33 человека личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 2 единицы техники и 8 человек личного состава, пожарный поезд.