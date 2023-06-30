В горах Карачаево-Черкесии нашли потерявшихся туристов из Краснодарского края

Медицинская помощь им не требуется

ЧЕРКЕССК, 30 июня. /ТАСС/. Группа туристов из Краснодарского края в составе восьми человек, которая спускалась в поселок Архыз с Софийских озер в Карачаево-Черкесии и перестала выходить на связь, обнаружена спасателями. Медицинская помощь им не требуется, сообщили в региональном главке МЧС.

"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, медицинская помощь путешественникам не требуется. Спасателями была оказана помощь группе туристов, в составе которой 20 человек. Все они отдыхали в одном из палаточных лагерей поселка Архыз. Поисковые работы осложнялись тем, что проводились в темное время суток, а также ухудшением погодных условий.

Как сообщили ранее в управлении, ночью 29 июня поступила информация о том, что незарегистрированная группа туристов из 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз. Туристы разделились и пошли в разных направлениях, первая группа из 8 человек перестала выходить на связь, вторую группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. На поиски бала привлечена группировка спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе четырех человек и двух единиц техники.