29 июня, 23:55

СМИ: радикалы в Реймсе разграбили комиссариат полиции

Манифестанты украли из отделения униформу и бронежилеты, сообщает телеканал BFM

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Манифестанты ворвались в ночь на пятницу в комиссариат полиции в Реймсе (департамент Марна) в северо-восточной части Франции. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

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По его данным, радикалы разграбили отделение, украв оттуда полицейскую униформу и бронежилеты. Канал не уточняет, хранилось ли в участке какое-либо оружие.

Отмечается, что нападениям также подверглись и другие здания государственных служб. О каких именно учреждениях идет речь, не сообщается.

Убийство полицейским 17-летнего водителя Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в парижском пригороде Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель, Страсбург, Лилль и Дижон. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В нескольких городах Франции улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. 

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