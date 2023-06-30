СМИ сообщили об ограблении манифестантами магазинов на одной из торговых улиц Парижа

По данным BFM, около 100 человек разбивают витрины и выносят товары из магазинов при полном отсутствии полицейских

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Радикальные демонстранты грабят магазины на улице Риволи в историческом центре Парижа. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

По его данным, около 100 человек разбивают витрины и выносят товары из магазинов при полном отсутствии полиции.

Ранее газета Le Figaro сообщила о разграблении агрессивно настроенными манифестантами бутиков в торговом центре в квартале Ле-Аль. Полиция задержала 14 человек.

Общее число задержанных в ходе беспорядков за 29 июня и ночь 30 июня возросло до 255 человек.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mersedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель, Страсбург, Лилль и Дижон. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.