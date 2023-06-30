На Камчатке завели уголовное дело о подлоге документов при закупках по нацпроекту

В регионе провели конкурсы на выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерных изысканий и строительству трех объектов здравоохранения

ТАСС, 30 июня. Следователи Камчатского края возбудили уголовное дело по факту подлога документов при закупках по нацпроекту "Здравоохранение", сообщается в пятницу на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что осенью 2022 года подведомственные учреждения регионального Министерства строительства организовали три аукциона на выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерных изысканий и возведению объектов здравоохранения (врачебная амбулатория в Ключевском сельском поселении, офис врача общей практики в поселке Крутогоровский Соболевского района, отделение общей врачебной практики (семейной медицины) в селе Манилы Пенжинского района).

"Прокуратура города Петропавловска-Камчатского провела проверку исполнения законодательства о закупках при реализации национального проекта "Здравоохранение". Проверка показала, что выигравшим участником представлены несоответствующие действительности документы о наличии опыта исполнения договоров строительного подряда, обязательного для соблюдения конкурсных процедур", - говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. Информация о статусе строительства объектов здравоохранения по нацпроекту не предоставлена.