Агент СБУ и его мать стали фигурантами дела о диверсиях в ДНР

О задержании Владислава Зайцева спецслужбы Донецкой Народной Республики сообщили в 2019 году после подрыва заряда на железной дороге

МОСКВА, 30 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владислав Зайцев, задержанный в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2019 году, обвиняется в двух диверсиях и подготовке еще двух, вторым фигурантом дела является его мать Елена Зайцева. Об этом сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде, куда поступило уголовное дело.

"Гражданин Украины Владислав Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенной группой лиц, еще двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ. Вторым фигурантом по делу является его мать Елена Зайцева, которой предъявлено обвинение в пособничестве в приготовлении к совершению диверсий и также в приобретении взрывчатых веществ", - сказал собеседник агентства.

О задержании 19-летнего Владислава Зайцева спецслужбы ДНР сообщили в 2019 году после подрыва заряда на железной дороге. Как сообщали СМИ, сам Зайцев заявил, что до этого был задержан украинскими полицейскими за незначительное правонарушение и в обмен на освобождение согласился сотрудничать. Позднее он дал показания на своих кураторов в СБУ.