В Иркутской области в зоне паводка эвакуировали более 50 человек

Они разместились у родственников

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 50 человек эвакуированы в селе Улькан в Иркутской области, где подтопило 49 жилых домов из-за повышения уровня воды в реке. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В районе села Улькан уровень реки составляет 465 см при критической отметке 430 см. Подтоплено 76 участков и 49 жилых домов, в которых проживает 51 человек. Все люди эвакуированы и размещены у родственников", - говорится в сообщении.

В Казачинско-Ленском районе, где проходит дождевой паводок, уровень воды в реке Киренга также превышает критическую отметку в селе Казачинское, в районе села Ключи и в деревне Юхта. В этих 3 населенных пунктах подтоплено 42 участка, подтопленных домов нет. Подтоплено четыре участка автомобильных дорог, без автомобильного сообщения осталось пять населенных пунктов.

В районе введен режим ЧС, развернуты пункты временного размещения, направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС.