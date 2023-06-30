В Якутии площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более чем в два раза

В ликвидации огня участвуют 340 человек и 6 единиц техники

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Площадь действующих в Якутии лесных пожаров составила по состоянию на утро пятницы более 28 тыс. га, сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев. В четверг по состоянию на начало суток в Якутии действовал 21 лесной пожар на общей площади 10 030 га.

"За прошедшие сутки на территории республики в результате авиационного и космического мониторинга обнаружены 18 лесных пожаров на общей площади 2 585 га. Пожары обнаружены в Оймяконском, Олекминском, Усть-Майском, Таттинском, Томпонском, Сунтарском, Алданском районах. Вспышка пожаров связана с активной грозовой активностью. Всего на начало суток действуют 33 лесных пожара на общей площади 28 502 га", - сказал Коноплев. В аналогичный период прошлого года действовало 48 лесных пожаров на площади 37 880 га.

За прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 219,8 га в Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском и Томпонском районах. На тушении лесных пожаров задействовано 340 человек и 6 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 88 лесных пожаров на площади 35 228 га, 48 ландшафтных пожаров на площади 1 650 га. Как добавил Коноплев, по состоянию на 30 июня в Мирнинском, Верхоянском и Томпонском районах сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности, в Усть-Майском и Оймяконском - высокий четвертый класс пожарной опасности.

Особый противопожарный режим введен в Абыйском, Вилюйском, Усть-Алданском, Олекминском, Мирнинском, Эвено-Бытантайском и Усть-Майском районах. В районах, где действует особый противопожарный режим, ограничен въезд в леса, ведется профилактическая работа, усилены патрульно-рейдовые мероприятия.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона были зарегистрированы 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.