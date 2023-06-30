30 июня, 01:45

СМИ: 10 служащих Нацгвардии Мексики пострадали при взрыве автомобиля

Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила телекомпания Azteca

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере десять военнослужащих Национальной гвардии Мексики получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в муниципалитете Селайя штата Гуанахуато в центральной части страны в четверг. Об этом сообщает местная телекомпания Azteca.

Отмечается, что в военную часть поступили сведения о заминированном авто, для проверки информации была выслана группа служащих. При осмотре автомобиль взорвался. По меньшей мере трое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Ведется расследование инцидента, часть близлежащих дорог перекрыта.

Основная ответственность за кризис в сфере безопасности, который Мексика переживает на протяжении многих лет, лежит на преступных сообществах. В 2022 году в стране было зарегистрировано 30 968 умышленных убийств, на 7,1% меньше, чем годом ранее. 

Теги:
Мексика
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