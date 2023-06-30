В Хабаровском крае площадь лесных пожаров превысила 6,3 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 138 человек

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Лесные пожары в Хабаровском крае распространились на территорию более 6,3 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 13 пожаров на общей площади 6 311,1 га", - говорится в сообщении. В четверг на территории Хабаровского края действовало 9 пожаров на общей площади свыше 4,5 тыс. га. Возгорания фиксировали в Охотском и Аяно-Майском районах, в основном в труднодоступных местах. На территориях действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Сейчас, как уточнили ТАСС в министерстве, несколько пожаров зарегистрировано на удалении от села Арка, от рабочего поселка Охотск и поселения Новая Иня в Охотском районе, они возникли из-за гроз. Пожар на площади порядка 2,4 тыс. га действует в 97 км от села Аим в Аяно-Майском районе, также есть пожары на удалении от села Нелькан в этом же районе. Небольшой пожар зарегистрирован в районе имени Лазо.

К борьбе с огнем в лесах в Хабаровском крае привлечено 138 человек. В четверг в Охотский район направили вертолет Ми-8 с водосливным устройством для оказания помощи наземным силам и средствам в тушении пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 329 пожаров на общей площади, превышающей 181 тыс. га.