В Красноярском крае браконьер вырубил лес на более чем 90 млн рублей

Мужчину обвинили в совершении 24 эпизодов незаконной деятельности

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Житель Красноярского края незаконно вырубил лес в Абанском лесничестве (Абанский район), нанеся ущерб на сумму более 90 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Житель Красноярского края обвиняется в организации незаконной рубки леса на сумму свыше 90 млн рублей. Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по краю предъявили обвинение мужчине в совершении 24 эпизодов незаконной вырубки деревьев на территории Абанского лесничества", - говорится в сообщении.

С апреля 2019 года по ноябрь 2021 года обвиняемый договаривался с местными жителями о передаче ему прав на заготовку древесины для нужд населения. Затем нанимал рабочих, которые спилили более 11 тыс. куб. м сосен, берез, елей, лиственниц и пихт. Деревья он продавал. "В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на лесозаготовительную технику фигуранта стоимостью свыше 3,5 млн руб. наложен арест", - сообщили в ведомстве.

Это уже второй подобный случай за месяц. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщала 19 июня о вынесении судебного приговора двум черным лесорубам к 5,5 и 3,5 годам лишения свободы за вырубку более 1 тыс. деревьев на 78 млн рублей в Емельяновском районе Красноярского края.