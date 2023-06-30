В Екатеринбурге пожар возле подстанции повредил провода

Специалисты "Россети Урал" проведут ремонт на линиях электропередачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Возгорание несанкционированных построек и мусора произошло в зонах линий электропередачи, отходящих от подстанции "Южная" в Екатеринбурге. В результате произошло короткое замыкание, повреждены провода, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании "Россети Урал".

"Сегодня утром был зафиксирован пожар несанкционированных хозяйственных построек и мусора в охранных зонах линий электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции "Южная". В результате произошло перекрытие по продуктам горения, которое вызвало короткое замыкание и повреждение проводов", - отметили в компании, подчеркнув, что возгорание произошло вне территории центра питания.

В компании уточнили, что последствия для жителей Екатеринбурга были "кратковременны и минимальны". "Был произведен автоматический перевод электроснабжения на резервные схемы. В настоящий момент отключенных клиентов нет", - добавили там.

После работы сотрудников МЧС специалисты "Россети Урал" проведут ремонт на линиях электропередачи. "Работает специально созданная комиссия, которая, не исключено, что с привлечением правоохранительных органов, займется расследованием данного инцидента, который привел к повреждению электросетевых объектов", - добавляется в сообщении.

Подстанция 500 кВ "Южная" расположена в екатеринбургском районе Вторчермет. Принадлежит филиалу "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала.