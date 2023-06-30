На севере Иркутской области резко поднялся уровень воды в реке Нижняя Тунгуска

О подтоплениях пока не сообщалось

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Резкое повышение уровня воды в реке Нижняя Тунгуска произошло в Катангском районе Иркутской области, в пятницу сообщило Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Семь поселений Катангского района на севере региона ранее пострадали во время весеннего половодья. В мае там подтопило 196 жилых домов.

"На реке Нижняя Тунгуска в районе села Подволошино - резкое повышение уровня воды на 227 см, <…> на участке Непа - Преображенка повышение уровня воды на 80-120 см", - говорится в сообщении синоптиков.

О подтоплениях пока не сообщается. По утверждению пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, главы поселений отслеживают гидрологическую обстановку.

Речной паводок также проходит в Казачинско-Ленском районе на востоке области. Причиной стали продолжительные дожди. В районе введен режим ЧС, подтоплено 49 жилых домов и 118 участков. Эвакуирован 51 человек, люди разместились у родственников. Развернуто десять пунктов временного пребывания.