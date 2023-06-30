В Хакасии после отравления 40 человек некачественной водой возбудили уголовное дело

Его расследование контролирует прокуратура

ТАСС, 30 июня. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры после отравления 40 жителей города Черногорска в Хакасии питьевой водой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"В Черногорске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. <…> Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в мае 2023 года при проведении ремонта системы централизованного водоснабжения в одном из районов Черногорска был произведен запуск системы водоснабжения с нарушением санитарных правил. "В том числе не проведен предварительный контроль качества питьевой воды. В пробах воды обнаружено несоответствие воды по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности. При этом в период с 22 по 31 мая 2023 года в медицинскую организацию обратилось свыше 40 местных жителей с признаками острой кишечной инфекции", - пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.